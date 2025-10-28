将棋の第７３期王座戦五番勝負第５局が２８日、山梨・甲府市の常磐ホテルで指された。後手の藤井聡太王座（２３）＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が伊藤匠叡王（２３）に９７手で敗れ、２勝３敗で２０２３年６月以来の六冠に後退した。伊藤は現在保持している叡王に続くタイトル獲得で、二冠となった。相掛かりの戦型となる中、藤井は午前中から１時間を超える長考をするなど時間を使う苦しい展開。午後に入って藤井が