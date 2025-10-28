振幅伴うも円買い優勢、ドル円１５２円台前半が重い＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円買いが優勢。ドル円は東京午後に151.76付近まで下落。しかし、片山財務相の「米財務長官は利上げを促す発言ではなかった」との発言を受けてロンドン序盤に152.30台まで反発した。その後は、欧州株や米株先物・時間外取引が上値を抑えられる動きもあって再び152円台割れへと軟化している。クロス円も上値が重い。特にポンド円が軟調で