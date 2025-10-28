天皇、皇后両陛下主催の秋の園遊会が２８日、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、各界の功労者ら１４７７人が出席した。両陛下らは穏やかな秋晴れの下、招待客と和やかに歓談された。能登半島地震で被災した人間国宝の漆芸作家、山岸一男さん（７１）は、天皇陛下から「本当に大変でいらっしゃいましたね」と言葉をかけられた。地震で工房が全壊した山岸さんは、両陛下の被災地お見舞いに対する感謝と自らの復興への決意を伝えた