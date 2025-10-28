与野党からは２８日、高市首相と米国のトランプ大統領による首脳会談が信頼関係構築への一歩になったとして、評価する声が出た。野党は、首相が防衛費の増額に取り組む考えなどを表明したことには注文をつけている。自民党の小林政調会長は党本部で記者団に「パーフェクトに近い会談だった。世界に日米関係の強固さやリーダー同士の親密な関係構築を示すことができた」と意義を強調した。トランプ氏は各国のリーダーとの個人