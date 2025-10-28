「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）阪神が１点を追う六回、無死一、二塁の好機を作ったが、後続が倒れて同点チャンスを逃した。この回、先頭の森下がフルカウントから四球を選んで出塁。続く佐藤輝の４球目には、相手バッテリーの意表を突く二盗で得点圏に走者を進めた。ここでソフトバンクバッテリーはタイムを取った後、カウント３−１から申告敬遠を選択。４番が勝負を避けられ