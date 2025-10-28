将棋の第73期王座戦五番勝負第5局が10月28日、山梨県甲府市の「常磐ホテル」で指され、挑戦者の伊藤匠叡王（23）が藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に勝利。シリーズ成績を3勝2敗とし王座奪取に成功した。この結果、伊藤叡王は歴代3番目の年少記録で“二冠王”に。さらに、タイトル通算獲得数3期の規定で九段昇段を決めた。【中継】藤井王座VS伊藤叡王 終局後の表情（生中継中）伊藤叡王が、令和の将棋