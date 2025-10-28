NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬28Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¡ÖÁáÂ®¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡È¾·¤«¤ì¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡É¤È¡¢¡ÈÆ±Î½¤Ç¤¢¤êÄÌÌõ¡É¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÎÆó¿Í¡£¤³¤ì¤«¤é°é¤Þ¤ì¤ëÆó¿Í¤ÎÍ§¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ß¡¼¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ê34¡Ë¤È¡¢¶Ó¿¥Í§°ìÌò¤ÎµÈÂô