シングルではなく、アルバムでもない。EPという作品形態はその中間に位置するものだが、どちらでもないからこその自由度がそこにはあり、時には実験や試行の機会となり、結果的には過去と未来とを繋ぐものになったりもする。10月22日にリリースされたBAND-MAIDの『SCOOOOOP』は、まさしくそんな一枚だ。「Zen」、「Ready to Rock」、そして「What is justice？」というきわめて強力なキラーチューンの連発を経て登場したこの作品の