ラグビー日本代表は28日、南アフリカなどとテストマッチ4試合を戦う欧州遠征出発を翌日に控える中、東京都内で練習を行った。前日は一部の主力選手がコンディション調整のため全体練習に不参加だったが、遠征に参加するメンバーはこの日から復帰。LOワーナー・ディアンズ主将（23＝ハリケーンズ）も元気な姿を見せ、遠征の準備を整えた。出場すれば自身初の南アフリカ戦となるディアンズは、「楽しみ。フィジカルで、FWで戦っ