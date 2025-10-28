¡Ö½©¤Î±àÍ·²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¶¥ÇÏµ³¼ê¤ÎÉðË­¤µ¤ó¤é¤È´¿ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡þ28Æü¸á¸å¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¼çºÅ¤Î¡Ö½©¤Î±àÍ·²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Î¤Û¤«10¿Í¤Î¹ÄÂ²Êý¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢½÷À­¤Î¹ÄÂ²Êý¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÍÎÁõ¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÅÁÅý¹©·Ý¤Î»³´ß°ìÃË¤µ¤ó¡¢¶¥ÇÏµ³¼ê¤ÎÉðË­¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ê¤É³Æ³¦¤Î¸ùÏ«¼Ô¤é¤ª¤è¤½1500¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎØÅçÅÉ¡ÖÄÀ¶â¡×¿Í´Ö¹ñÊõ»³´ß°ìÃË¤µ¤ó¡Ö²¿ÅÙ¤â¤ª¸«Éñ