「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが延長十八回、歴史的な死闘をサヨナラで制した。フレディ・フリーマン内野手が昨年のワールドシリーズに続きサヨナラ弾を放ち、６時間３９分の死闘に終止符を打った。ドジャースの勝因のひとつが、八回以降を無失点に抑えたリリーフ陣。十五回から４イニングを無失点に抑えたウィル・クライン投手は「とにかく投げ続けるん