◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦阪神―ソフトバンク（２８日・甲子園）ソフトバンクのリバン・モイネロ投手が先発して６回１０８球を投げて４安打、２四球、１失点、４奪三振で交代した。「少し寒かったですが、粘り強く投げることができました。良い投球だったと思います」と自賛した。「チームの勝利に貢献できるよう、全力を尽くすよ」と阪神・才木と投げ合う甲子園のマウンドに立った。初回１死から中野に右前安打