◆第５０回社会人野球日本選手権大会▽１回戦鷺宮製作所７―６東海理化（２８日・京セラドーム）巨人にドラフト１位で指名された鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）が先発。６回１／３、１００球を投げ、８安打１失点、無四球、５奪三振と好投してチームの勝利に貢献した。竹丸は「ヒットはかなり打たれたんですけど結果は１失点で抑えられたのでよかったです」と振り返った。３回に１死三塁から１番・木村に左前適時打を浴び