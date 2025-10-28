筆者の友人・M樹には保育園に通う息子がいます。M樹の息子が通っている保育園は、熱心な保護者が多く、園で行われる行事の際は、驚くほどの熱狂ぶりだそうです。そんなM樹が遭遇したトラブルエピソードをご紹介します。 保育園 息子の通っている保育園は、地元で人気のある保育園です。夫の転勤で引っ越してきたときに、ちょうど欠員が出たタイミングで、入園することができました。 保護者はとても教育熱心な人が多く