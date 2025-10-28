【“休む”を知る】#3本特集「休むを、考える」では、“休養”をテーマに、心と体をどう整えるかを多角的に掘り下げていく。第一回目に登場した『休養学』著者・片野秀樹さんは、「休養とは、次のアクションに向けて整えることなんです」と語っていた。つまり、ただ横になって体を休めることだけを指すものではないということ。軽く体を動かし、血流を促し、心と体をリフレッシュさせることも、立派な休養なのだ。今回は、そんな“