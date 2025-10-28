HANA HOSPITALITY¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥â¥À¥ó¹á¹ÁÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ð¡¼¡ØMOON FOREST(¥à¡¼¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È)·îÎÓ³Õ¡Ù¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¹á¹Á¹­ÅìÎÁÍý¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤È¥â¥À¥ó¤Ê´¶À­¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤òË¾¤àÀä·Ê¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Ê¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª HANA HOSPITALITY¡ØMOON FOREST(¥à¡¼¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È)