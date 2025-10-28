使用中のスマホが急に発熱し、困ったことはありませんか。スマホが発熱する原因や対処法について、家電量販店「エディオン」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…！」これが「スマホ」が発熱する原因＆対処法です！公式TikTokアカウントでは、スマホが発熱する原因として「スマホを充電しながら操作」「長時間の連続使用」「負荷が重いアプリの使用」「高温下にスマホを放置」の4つを挙げて