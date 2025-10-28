SUPER BEAVER渋谷龍太が28日、都内で行われた映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）完成披露試写会に登壇した。物語の内容にちなみ、「もうひとつの顔を持つとしたら」をフリップで発表することになると「音楽をやっていなかったら噺家さんになりたかった」と意外な願望を打ち明けた。【写真】まるで映画さながら⋯！北川景子をエスコートする佐久間大介今作は、借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子