リニア工事現場付近で隆起した路面＝28日、東京都品川区（JR東海提供）JR東海は28日、東京都品川区で進めているリニア中央新幹線のトンネル工事現場の上にある区道が、最大約13センチ隆起していたと明らかにした。付近の工事を中断している。区は原因が究明されるまで掘削工事をしないようJR東海に要請した。JR東海によると、同日朝、品川区西品川1丁目付近の区道で隆起が見つかったと区から連絡があり、社員が現地で確認した