【ロサンゼルス＝平沢祐】米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は２７日、第３戦が行われ、大谷、山本、佐々木の所属するドジャース（ナ・リーグ）がブルージェイズ（ア・リーグ）に６―５で競り勝ち、２勝１敗とした。延長十八回、フリーマンがサヨナラ本塁打を放った。佐々木は八回途中から登板して１回２／３を無失点に抑えた。ＷＳで延長十八回までもつれたのは２０１８年のドジャース―レッドソックス第３戦以