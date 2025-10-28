小米技術日本（以下,シャオミ・ジャパン）は、毎日の暮らしを楽しくする新製品として「Xiaomi エアフライヤー 6.5L」を10月28日から販売を開始する。Xiaomi エアフライヤー 6.5Lの製品特長は、二重フィンのスパイラルファンブレードと3Dサイクロンフライプレートによって、360°の対流加熱で食材を均一に調理することが可能。一度スイッチを入れたら裏返す手間はなく、熱風がすばやく循環してカリッと黄金色に仕上げる。1200Wの高