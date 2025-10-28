銀座コージーコーナーは、12月1日からプチケーキアソート「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」を全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、生ケーキ取扱店はない）で販売する。見ているだけで心躍る、ディズニーキャラクターをデザインしたクリスマス限定のプチケーキアソートが今年も12月1日から登場する。「ミッキー＆フレンズ」に加え