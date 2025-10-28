「キットカット ホリデイサンタ」ネスレ日本は、“サンタ型キットカット”「キットカット ホリデイサンタ」の販売を、11月4日からシーズン限定で開始する。今年は、プレゼント交換やパーティーシーンにおすすめの“ツリーボックス”や“パーティーボックス”タイプなど新アイテム3種が登場する。ネスレ日本が2022年以降、クリスマスシーズンに販売している“サンタ型キットカット”「キットカット ホリデイサンタ」は、従来の「キ