株で「大きく増えた！」という話はよく聞きますが、どんなきっかけで、どのように銘柄を選び、どこまで保有していたのか、といった個人のリアルな背景まで知る機会は意外と少ないかもしれません。ここではAll Aboutが募集している「人生で最も値上がりした株」のエピソードから、実際の成功体験をご紹介します。回答者プロフィール年齢性別：53歳男性同居家族構成：本人、妻（48歳）、長女（16歳）居住地：三重県雇用形態：正社員