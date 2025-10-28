リコーは10月28日、ドキュメントの仕分けや管理、データの抽出などの業務の自動化を支援するプロセスオートメーション事業をグローバルに強化する方針を発表した。また、AI技術を活用したSaaS（Software as a Service）プラットフォーム「RICOH Intelligent Automation」を開発し、インテリジェントドキュメントプロセッシング（IDP）領域のビジネス展開を加速する。RICOH Intelligent Automationは、リコーのプロセスオートメーシ