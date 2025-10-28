シャオミ・ジャパンは10月28日、調理家電「Xiaomi エアフライヤー 6.5L」を発売した。公式サイトや直営店、ECサイトなどを通じて販売する。直販価格は9,780円。Xiaomi エアフライヤー 6.5L内部に二重フィンのブレードを備え、360度広がる対流加熱で食材を調理するエアフライヤー。入れた食材を裏返す必要なく、熱風で表面・裏面を加熱する。操作は本体上部にあるボタンと円形ディスプレイで行う。出力は最大1,200W。210度の高温で