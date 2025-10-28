俳優の北川景子が28日、都内で行われた映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）完成披露試写会に登壇した。この日は共演の森田望智、佐久間大介（Snow Man）、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、田中麗奈、光石研、内田英治監督が参加するなか、物語の内容にちなみ、「もし自分がもうひとつの顔を持つなら」と聞かれた北川は「ライブで熱唱」と願望を明かした。【写真】まるで映画さながら⋯！北川景子をエスコートする佐久間大介