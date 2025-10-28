¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁêÉÜ¤Ï28Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬27Æü¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤¿°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿È¸µ³ÎÇ§¤Î·ë²Ì¡¢´û¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¼ýÍÆ¤·¤¿¿ÍÊª¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£