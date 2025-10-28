女優の森田望智（29）が28日、都内で映画「ナイトフラワー」（監督内田英治、11月28日公開）の完成披露試写会に出席した。女優の北川景子（39）演じるシングルマザーが生活に窮してドラッグの密売に手を染める姿を描く。森田は主人公のボディーガードである孤独な格闘家を演じた。役作りのために半年間トレーニングを重ね、7キロ増量。内田監督からは明確な目指す格闘技のレベルや増量の目安は言われておらず「うまくなった