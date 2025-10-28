Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç±Õ¾õ²½¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¹â²¬»Ô¤äÉ¹¸«»Ô¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ê¤É¸©Æâ5¤Ä¤Î»Ô¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â±Õ¾õ²½ËÉ»ßÂÐºö¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½»Ì±ÉéÃ´¤òµá¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀè¤Û¤É³«¤«¤ì¤¿¸©¤È15»ÔÄ®Â¼¤È¤Î²ñµÄ¤Ç¡¢É¹¸«»Ô¤ÎµÆÃÏ»ÔÄ¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¹â²¬»Ô¤äÉ¹¸«»Ô¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ê¤É¸©Æâ5¤Ä¤Î»Ô¤Ç±Õ¾õ²½Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤Ó¤Î±Õ¾õ²½¤òËÉ¤°ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏ²¼¿å°ÌÄã²¼¹©Ë¡¡×¤¬Í­ÎÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢°Ý»ý