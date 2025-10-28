ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が28日、岩手県花巻市の花巻東高を訪問し、ドラフト1位で指名した米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）の父で、同高監督の洋さんに指名あいさつを行った。終了後には城島CBOが報道陣の取材に対応し、高い評価を改めて口にした。城島CBOは「彼は本当に唯一無二。彼の打席まで見て帰ろう、彼の打席も見たらテレビのチャンネルを変えようとか、そういうバ