“物価の優等生”卵の価格が高騰していて、夏以降は「エッグショック」と言われた2023年の価格に迫っています。悲鳴を上げているのが卵を多く使う飲食店。ここにきて新たな課題にも直面しているといいます。鹿児島市に5店舗ある「油そば専門 兎」。中太麺と、醤油をベースに鶏や豚、野菜の旨味を凝縮したタレをあわせて…お好みで味玉をトッピング！兎の定番メニューです。今、直面しているというのが―