Ì¸Åç»Ô¤Ë¤¢¤ë¼¯»ùÅç¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¢ÄÌ¾Î¡¦¼¯»ùÅç¹âÀì¤Ç26Æü¡¢ÂÎ°éº×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Êª¤Ï±þ±çÃÄ¤Ë¤è¤ë±þ±ç¹çÀï¤Ç¤¹¡£every.¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î±þ±çÃÄ¤ËÌ©Ãå¡£600ÉÃ¤Î±éÉñ¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤ÀÄ½Õ¤ÎÀè¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë