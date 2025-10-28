MLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤¬ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬6-5¤Ç±äÄ¹18²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï¤¤¤ÎÉñÂæ¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤¬¤¢¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤·¤¿3ÀïÌÜ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï½øÈ×¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢4²ó¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯Áª¼ê¤Ë3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢°ìµó4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë7²ó¤Ë