【ロサンゼルス＝平沢祐】米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は２７日、第３戦が行われ、大谷、山本、佐々木の所属するドジャース（ナ・リーグ）がブルージェイズ（ア・リーグ）に６―５で競り勝ち、２勝１敗とした。延長十八回、フリーマンがサヨナラ本塁打を放った。１番指名打者の大谷は２本のソロ、２本の二塁打で４打数４安打３打点、四つの申告敬遠を含む５四球で、９打席全て出塁。佐々木は八回途中から登板