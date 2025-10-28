中原警察署（資料写真）恋愛感情に乗じて金を詐取する「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」で金をだまし取ったとして、神奈川県警中原署は２８日、詐欺の疑いで、栃木県足利市、会社員の男（３３）を逮捕した。逮捕容疑は、２０２３年３月２３日から同年５月２０日までの間、交流サイト（ＳＮＳ）で知り合った川崎市中原区在住の３０代男性に、女性を装った上で、キャバクラの同伴違反による罰金の支払いや、入院、手術費が必要などとうそ