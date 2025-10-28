【発達する低気圧】３１日（金）～１１月１日（土）日本を通過 この週末は、「低気圧」が発達しながら日本を横断する、最悪のコースを取りそうです。この「低気圧」は、中心気圧が２４時間で２４hpaを超える急速な気圧低下となるような『爆弾低気圧』の可能性もあります。 気象庁では「⻄⽇本は３１ ⽇（金）に、東⽇本は３１⽇（金）から１１月１⽇（土）にかけて⼤