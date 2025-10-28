モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6：00〜9：00）。10月20日（月）の放送では、リスナーからのメッセージをきっかけに、2人の寒くなる季節の過ごし方や、驚きの就寝スタイルが明らかになりました。吉田明世、ユージ＜リスナーからのメッセージ＞寒くなってきたので、お風呂の温度を39℃から40℃に上げました。