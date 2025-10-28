3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月27日（月）の放送の冒頭では、25日より開幕した5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」について触れました。（※放送当時の内容です）Mrs. GREEN APPLE大森元貴――ミセスのグループ史上最大