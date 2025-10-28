2002年--あの年、私たちは初音島に出会った。永遠に散らない桜の木の下で、音夢、さくら、ことりたちと過ごした日々は、多くの美少女ゲームファンの心に深く刻まれている。『D.C. 〜ダ・カーポ〜』は、その後のシリーズ展開も含めて、美少女ゲーム史において特別な地位を築いてきた作品だ。そして2025年10月30日、CIRCUSとブシロードによって、あの『D.C.』が完全新作としてフルリメイクされる。その名も『D.C. Re:tune 〜ダ・カー