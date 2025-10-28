ＫＤＤＩは２８日、米グーグル系列のグーグル・クラウド・ジャパンと協業し、国内メディアや生活情報サイトのコンテンツを生成ＡＩ（人工知能）で検索するサービスを２０２６年春に始めると発表した。情報収集の対象を許諾を得たメディアに限定することで、著作権に配慮した生成ＡＩの検索モデルを構築するとしている。グーグルの生成ＡＩ「ジェミニ」を活用する。価格比較サイト大手「カカクコム」や音楽ニュースなどを配信す