「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）阪神先発の才木は五回１／３を５安打２失点。六回に勝ち越し点を奪われて、さらに１死一、三塁のピンチを残して降板となった。初回は三者凡退の立ち上がり。二回、三回と走者を背負っても、無得点で切り抜けた。１点リードの四回、山川にバックスクリーン左にソロ弾をたたき込まれ同点に。五回も先頭の牧原に二塁打を許したが、味方の堅い守備も