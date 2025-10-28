プロ野球・ドラフト会議で阪神タイガースから5位で指名を受けたオイシックスの能登嵩都投手のもとにスカウトが指名のあいさつに訪れました。スーツに身を包んだオイシックスの能登嵩都投手。阪神のスカウトと対面しました。〈阪神スカウト〉「球速表示以上のスピードを感じさせるストレートと、同じ高さから大きく割れるカーブで打者を翻弄してストライクゾーンで勝負できるピッチングを高く