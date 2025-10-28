バルセロナは10月15日、フレンキー・デ・ヨングとの契約を2029年まで延長したことを発表した。これはデコ、ハンジ・フリック、そして何よりも彼自身の成功である。「いつも言っているように、僕はずっとバルサでプレーするのが夢だった。今、その夢を生きている。この夢をこれからも何年も続けていきたい」とデ・ヨングは強調する。バルサとの契約を３年間延長する決断は、彼にとって難しいものではなかった。しかし、その過程