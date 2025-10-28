ÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØÄ®¤òÊâ¤±¤Ð¿Í¤¬¤ï¤«¤ë Í­µÈ ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÆ»¡Ù¡Ê¸å11¡§56¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½µ´©»ï¤ËÄ¾·â¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÄÅì½ÐÉ×ºÊ¤½¤í¤Ã¤Æ½é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ßÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ»¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Êâ¤­¿Ô¤¯¤·¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¿·´¶³Ð¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£µ­Ç°¤¹¤Ù¤­½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅì½Ð¤¬½Ð±é¤·¡¢Åì½Ð¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¡¦Åì±ºÏÂ¤Î³¹¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£