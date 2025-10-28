練習を見守るラグビー日本代表のジョーンズ・ヘッドコーチ（左）。中央はリーチ＝東京都府中市ラグビー日本代表は28日、東京都府中市で練習を一般公開し、11月1日（日本時間2日未明）にロンドンのウェンブリー競技場で行われる南アフリカ代表とのテストマッチに向けて国内での最終調整を行った。世界ランキング1位の強豪との一戦へ、ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）は「特別な試合になる」と力を込めた。2015年ワールドカップ