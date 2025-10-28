２８日の米国のトランプ大統領と北朝鮮による拉致被害者の家族との面会は調整が難航し、高市首相がトランプ氏に直接働きかけることで実現した。首相は２８日のトランプ氏との会談後、記者団に対し、トランプ氏に拉致問題への理解と協力を求め、「全面的な支持をもらった」と説明した。日本側はトランプ氏と家族との面会を米側に要請したが、米側からはルビオ国務長官が対応するとの回答が来ていた。トランプ氏は会談での首相の