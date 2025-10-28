立憲民主党の野田佳彦代表は２８日、国会内で開いた常任幹事会の冒頭で高市早苗首相とトランプ大統領による日米首脳会談について言及した。政府関係者などによると高市首相が初めての首脳外交は、お互いを「サナエ」「ドナルド」と名前を呼び合うなど終始打ち解けたムードで行われたという。野田氏は党幹部らを前に「まずはトランプ大統領の訪日を歓迎したいと思います。日米関係は二国間関係のなかでも重要な関係ですので、