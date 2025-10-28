ソフトバンクの城島健司ＣＢＯ（４９）が２８日に花巻市を訪れ、ドラフト１位で指名した米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）の父で、花巻東高校野球部の監督を務める佐々木洋氏を訪問した。城島ＣＢＯは面談の目的について「あいさつに伺いました。指名が間違いではなかったこと、彼に縁があったこと。この事実だけ（を伝えにきた）」と説明。「驚かせるようなことになったが、そうなってでも麟太郎くんに高い評価を