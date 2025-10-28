【モデルプレス＝2025/10/28】脚本家の三谷幸喜とフリーアナウンサーの有働由美子が2025年10月28日、都内で行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式に司会として出席。今年度で本賞が終了することを発表した。【写真】三谷氏脚本「もしがく」菅田将暉らキャスト渋谷にゲリラ登場◆「東京ドラマアウォード」終了を発表有働アナは、「2026年度以降、日本映画テレビプロデューサー協会が主催する『エランドール賞』に統合し、同賞